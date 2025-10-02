36 قتيلاً وأكثر من 200 جريح في انهيار سقالة داخل كنيسة بإثيوبيا

A + A -

«فانا» الإذاعية الحكومية، الأربعاء، مقتل 36 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 200 إثر انهيار سقالة مؤقتة على كنيسة في إثيوبيا.

وأفادت القناة بأن «36 شخصاً لقوا حتفهم إثر انهيار سقالة خشب في أثناء أعمال بناء في كنيسة أريرتي» على بعد نحو 70 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا، مضيفة أن «أكثر من 200 شخص أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى أريرتي».

ونقلت «فانا» عن قائد شرطة المنطقة، أحمد جبيهو، قوله إن عدد القتلى «مرشح للارتفاع». وأضاف أن الحادث وقع في أثناء وجود زوار بموقع بناء الكنيسة.

وأفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية العامة (EBC) بأن السقالة انهارت الأربعاء نحو الساعة 7:45 بالتوقيت المحلي.

وأظهرت الصور التي نشرتها الهيئة على «فيسبوك» سقالة ضخمة مصنوعة من أعمدة طويلة وسميكة قبل الكارثة، ثم عدداً كبيراً من الأشخاص يحاولون إنقاذ المصابين داخل المبنى. ووفقاً للهيئة نُقل عدد من المصابين إلى أديس أبابا لتلقي العلاج.