بعد حديث ترمب عن «خدعة»... بابا الفاتيكان يهاجم المشككين في تغير المناخ

هاجم البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، الأربعاء، المتشككين الذين «يسخرون من أولئك الذين يتحدثون عن الاحتباس الحراري العالمي»، حيث تبنى بقوة الإرث البيئي للبابا الراحل فرنسيس، وجعله خاصاً به في أحد أقوى تصريحاته وأكثرها شمولاً حتى الآن.

وترأس ليو الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لرسالة فرنسيس البيئية المهمة «لوداتو سي» (الحمد لك) في تجمع عالمي جنوب روما. وتؤكد الرسالة أهمية رعاية الكوكب بوصفها اهتماماً أخلاقياً عاجلاً وذا أهمية وجودية، وأطلقت حركة شعبية عالمية للدفاع عن رعاية خلق الله والشعوب الأكثر تضرراً من استغلاله.

وقال البابا ليو لنحو ألف ممثل للجماعات البيئية والسكان الأصليين إنهم في حاجة إلى الضغط على الحكومات الوطنية لتطوير معايير أكثر صرامة لتخفيف الضرر الذي حدث بالفعل. وأشار إلى أنه يأمل أن يستمع مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ إلى «صرخة الأرض وصرخة الفقراء».

ولم يذكر البابا أسماء، لكن أول بابا أميركي في التاريخ تحدث بعد أيام من شكوى الرئيس دونالد ترمب، ببيانات كاذبة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن «خدعة» الاحتباس الحراري. وكان ترمب منذ فترة طويلة منتقداً للعلوم والسياسات المناخية التي تهدف إلى مساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقات الخضراء مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.