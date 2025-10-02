"تحركات أميركية غير مألوفة" في الشرق الأوسط.. ما القصّة؟

A + A -

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الوضع الحالي في إسرائيل هو كما كان قبل "الهجوم التاريخي" على إيران في حرب الـ12 يوماً في حزيران الماضي.

وتحدثت الصحيفة عن "تحركات غير مألوفة للجيش الأميركي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت عشرات من طائرات التزود بالوقود من طراز KC-135 وKC-46، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة، إلى الشرق الأوسط، وقد هبط بعضها بالفعل.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية، عن إحدى الصفحات الموثوقة على موقع "إكس"، فإنَّ طائرات أميركية إضافية تتمركز في المملكة المتحدة، لافتة إلى أن تحركات مماثلة للجيش الأميركي سبقت العمليات الجوية ضد إيران خلال عملية "عام كلافي".

وأشارت الصحيفة إلى أن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، صرح هذا الأسبوع بأنَّ إيران ستخوض حرباً مع الولايات المتحدة إذا شنت إسرائيل هجوماً آخر عليها، مؤكداً أن طهران لن تقبل بمفاوضات مع الدول الغربية من شأنها أن تمنح إسرائيل وقتاً للاستعداد أو تعزيز موقفها.

وقال رضائي للتلفزيون الرسمي، مرتدياً الزي العسكري مجدداً: "المفاوضات التي تهدف إلى منح إسرائيل وقتاً أو تعزيز قوتها غير مقبولة، إذا حدث هذا، فبمجرد أن تبدأ إسرائيل حرباً، سنخوض حرباً مع الولايات المتحدة أيضاً"، مؤكداً: "يجب عدم قبول المفاوضات بأي شكل من الأشكال، وبأي ثمن أو دون شروط، إذا دخلنا في مفاوضات، فيجب عدم استخدام القوة العسكرية ضد إيران بأي شكل من الأشكال، وإلا، فسنرد - ليس فقط ضد إسرائيل، بل أيضاً ضد أهداف أمريكية في المنطقة".

ويتزامن كل ذلك مع ترحيل الولايات المتحدة مؤخراً حوالى 100 إيراني حاولوا الهجرة إليها، فيما تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الإيرانيين نُقلوا على متن رحلة أميركية مستأجرة، أقلعت من لويزيانا وتوجهت إلى إيران عبر قطر.