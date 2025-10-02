living cost indicators
انهيار كنيسة يحصد أرواح العشرات

2
قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب العشرات إثر انهيار سقالة داخل كنيسة في إثيوبيا، وفق ما أفاد به مسؤولون يوم الأربعاء.

وقال الطبيب سيوم ألتي، من مستشفى في مدينة أريتي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن مئات المصلين كانوا قد تجمعوا داخل الكنيسة في إقليم أمهرة شمالي البلاد للاحتفال بعيد ديني، رغم أعمال الترميم الجارية.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بكنيسة "منجار شنكورا أريرتي مريم" في أمهرة، أثناء تجمع المصلين لحضور حفل سنوي. وكان العديد من المصلين قد صعدوا إلى السقالة الخشبية لمشاهدة لوحة جدارية على السقف، عندما انهارت السقالة فجأة، وفقا لشهود عيان.

وقال ميكياس مبراتو، وهو أحد الشهود الذين فقدوا ثلاثة من أصدقائهم، في موقع الحادث: "كنا جميعا مجتمعين في الصلاة، وفجأة انهارت السقالة وبدأ الناس يتساقطون".

وحذر تششالي تيلاهون، المسؤول المحلي، من أن عدد القتلى قد يرتفع، وقال: "إنها خسارة مأساوية للمجتمع".

