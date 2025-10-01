"أجواء ما قبل الحرب".. "إسرائيل" تكشف سر تحركات الجيش الأمريكي!

A + A -

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الوضع الحالي في "إسرائيل" كما كان قبل "الهجوم التاريخي" على إيران في حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، موضحة أن هناك تحركات غير مألوفة للجيش الأمريكي.





طائرات للتزود بالوقود

وأضافت "معاريف"، في تقرير تحت عنوان " كما كان الحال قبل الهجوم التاريخي على إيران: خطوة غير مألوفة للجيش الأمريكي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت عشرات من طائرات التزود بالوقود من طراز KC-135 وKC-46، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة، إلى الشرق الأوسط، وقد هبط بعضها بالفعل.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية، عن إحدى الصفحات الموثوقة على موقع "إكس"، فإن طائرات أمريكية إضافية تتمركز في المملكة المتحدة، لافتة إلى أن تحركات مماثلة للجيش الأمريكي سبقت العمليات الجوية ضد إيران خلال عملية "عام كلافي".





تهديد إيراني

وأشارت الصحيفة إلى أن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، صرح هذا الأسبوع بأن إيران ستخوض حرباً مع الولايات المتحدة إذا شنت إسرائيل هجوماً آخر عليها، كما أكد أن طهران لن تقبل بمفاوضات مع الدول الغربية من شأنها أن تمنح "إسرائيل" وقتاً للاستعداد أو تعزيز موقفها.

وقال رضائي للتلفزيون الرسمي، مرتدياً الزي العسكري مجدداً: "المفاوضات التي تهدف إلى منح إسرائيل وقتاً أو تعزيز قوتها غير مقبولة، إذا حدث هذا، فبمجرد أن تبدأ "إسرائيل" حرباً، سنخوض حرباً مع الولايات المتحدة أيضاً"، مؤكداً: "يجب عدم قبول المفاوضات بأي شكل من الأشكال، وبأي ثمن أو دون شروط، إذا دخلنا في مفاوضات، فيجب عدم استخدام القوة العسكرية ضد إيران بأي شكل من الأشكال، وإلا، فسنرد - ليس فقط ضد إسرائيل، بل أيضاً ضد أهداف أمريكية في المنطقة".





ترحيل إيرانيين من الولايات المتحدة

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، رحلت مؤخراً حوالي 100 إيراني حاولوا الهجرة إليها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ولم يقدم التقرير سوى تفاصيل قليلة عن هويات الإيرانيين المرحلين.

وأضاف أن الإيرانيين نُقلوا على متن رحلة أمريكية مستأجرة، أقلعت من لويزيانا وتوجهت إلى إيران عبر قطر، ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق على التقرير.



