انهيار جزئي لمبنى سكني من 20 طابقاً في نيويورك

انهار جزء من مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة نيويورك، صباح الأربعاء، ما أدى إلى تحوّل أحد أركان المبنى إلى كومة من الأنقاض، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وأفاد قسم الإطفاء في المدينة بأنه لم ترد أي بلاغات عن إصابات حتى الآن. وأوضح القسم أنه استجاب لتقرير عن انفجار غاز أدى إلى انهيار مدخل نظام التخلص من النفايات في المبنى المؤلف من 20 طابقاً في منطقة برونكس بمدينة نيويورك.

ووقع الحادث نحو الساعة 8:10 صباحاً.

ويُعد هذا المبنى من المباني السكنية المملوكة لبلدية نيويورك.

كانت فتحات التخلص من النفايات في مباني مدينة نيويورك تستخدم سابقاً للتخلص من النفايات التي كانت تُحرق في الموقع. ولكن استُبدل بها الآن إلى حد كبير أجهزة ضغط النفايات، التي تستخدم نفس قنوات التهوية.