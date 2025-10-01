living cost indicators
ألمانيا: السجن 5 سنوات لسوري أدين بالانتماء إلى «داعش»

1
OCTOBER
2025
أعلنت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، الحكم على رجل سوري بالسجن لمدة خمسة أعوام؛ لإدانته بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، ومشاركته في جرائم حرب.

 

وأضافت المحكمة أن الرجل (49 عاماً) انضم إلى التنظيم بعد أن سيطر على مسقط رأسه في شرق سوريا عام 2014، وأنه كان يعمل حتى عام 2016 في استكشاف عقارات تصلح للاستخدام من قبل التنظيم، وشارك في مصادرة منازل، كما قدم دعماً لوجيستياً لأعضاء آخرين في التنظيم.

 

في المقابل، برأت المحكمة الرجل من تهم أخرى، منها المساعدة في ارتكاب جريمة إبادة جماعية، لعدم كفاية الأدلة. كما لم يثبت لدى المحكمة تورطه في الاستغلال الجنسي لنساء إيزيديات.

 

واعتبرت المحكمة أن ما خفف العقوبة هو أن الرجل انفصل طوعاً عن التنظيم قبل عشر سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وصل إلى ألمانيا لاجئاً عبر تركيا وطريق البلقان، وأقام في مدينة مورس غربي ألمانيا حتى اعتقاله.

 

وكان الادعاء العام يطالب بسجن المتهم لمدة سبعة أعوام، بينما طالب الدفاع بحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

 

يذكر أن هذا الحكم الصادر اليوم ليس نهائياً بعد؛ إذ يمكن للمتهم، وكذلك الادعاء العام، الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

 

وكانت المحاكمة بدأت في منتصف مارس (آذار) الماضي.

الشرق الأوسط
