شاب يعود من الموت أثناء جنازته!

1
OCTOBER
2025
في حادثة أقرب إلى الخيال، صُدم سكان مدينة ألدياريتس شمال الأرجنتين حين ظهر شاب يبلغ من العمر 22 عامًا حيًا في أثناء جنازته، بعدما أُعلن عن وفاته بالخطأ نتيجة حادث سير مروّع.

وتعود القصة إلى حادث اصطدام شاحنة محمّلة بقصب السكر بالشاب، حيث رجحت الشرطة في البداية فرضية الانتحار، بينما صنفت النيابة العامة الحادث كجريمة قتل غير عمد وأمرت بتشريح الجثة. وفي اليوم التالي، تعرّفت سيدة على الجثمان في المشرحة مؤكدة أنه ابنها، اعتمادًا على ملابسه وملامحه، ليُسلَّم إليها من أجل دفنه.

لكن المفاجأة الصادمة حدثت أثناء مراسم الجنازة، إذ دخل الابن الحقيقي مترنحًا بين الحضور، وقد بدا كمن استيقظ من غيبوبة طويلة. وقال في شهادته إنه كان في حالة سُكر شديدة طوال تلك الفترة ولم يكن على دراية بما حدث.

وعقب التحقيقات، تبيّن أن الجثمان الذي سُلّم للأسرة خطأ يعود في الحقيقة إلى شاب آخر يدعى ماكسيميليانو إنريكي أكوستا (28 عامًا) من بلدة دلفين جالو المجاورة، وتم تسليمه لاحقًا إلى عائلته لدفنه مجددًا.

أسرة الضحية الحقيقية عبّرت عن استيائها العميق مما وصفته بـ”سلسلة من الأخطاء الجسيمة”، مؤكدين أن السلطات تسببت لهم في معاناة مضاعفة. وقال شقيقه هيرنان: "كل شيء كان خطأ منذ البداية، لم يتحققوا من الهوية وأجبروني على المراجعة مرتين، لم يكن علينا أن نمر بهذا الكابوس".

وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقًا موسعًا لتحديد المسؤوليات والإجراءات الواجب اتباعها لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.

