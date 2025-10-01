living cost indicators
"أنهيت سبع حروب وسأنهي الثامنة".. ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل للسلام "إهانة" للولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تجاهل الولايات المتحدة في جائزة نوبل للسلام يمثل "إهانة كبيرة" لها، مجددا مطالبته بمنحه الجائزة على إعلانه خطة إنهاء حرب غزة.

ووجه ترامب حديثه إلى كبار القادة العسكريين الأمريكيين متسائلا: "هل ستحصلون على جائزة نوبل؟ بالطبع لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئا".

واعتبر أن ذلك يمثل إهانة كبرى للولايات المتحدة، مؤكدا رغبته في منح الجائزة للبلاد لا لنفسه، مشددا على أن ما حدث لم يحدث سابقا.

وظل استياء ترامب من منح الرئيس الأسبق باراك أوباما جائزة نوبل عام 2009 حاضرا في تصريحاته، خاصة وأن أوباما حصل عليها بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة.

وكرر ترامب مزاعمه حول إنهائه سبع حروب منذ عودته للرئاسة في يناير، مشيرا إلى أنه إذا نجحت خطته لإنهاء حرب غزة، فسيكون بذلك قد أنهى ثماني حروب في ثمانية أشهر، واصفا ذلك بالإنجاز الكبير.

وأكدت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أن حملات ترامب الإعلامية لن تؤثر في قرارها

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية إن "الاهتمام بجائزة نوبل للسلام هذا العام غير مسبوق".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن حصول ترامب، على جائزة نوبل للسلام يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية، قال ماكرون: "أرى رئيسا أمريكيا يسعى لتعزيز السلام، وقد أكد هذا الصباح من منبر الأمم المتحدة التزامه بتحقيق السلام، مدعيا أنه ساهم في تسوية 7 نزاعات. لكن جائزة نوبل للسلام لن تكون ممكنة إلا إذا نجح في إيجاد ح

روسيا اليوم
