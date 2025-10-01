ليلة التتويج تحت وقع الزلزال... رعب يسيطر على ملكات الجمال! (فيديو)

A + A -

عاشت المتسابقات في مسابقة "ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ الدولية" لحظات رعب، بعدما ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.9 درجات مقاطعة سيبو الفيليبينية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا



فخلال الحفل الخيري الذي أقيم في أحد فنادق المدينة بحضور شخصيات بارزة وحاكمة سيبو باميلا باريكواترو، اهتزّت القاعة بشكل مفاجئ فيما كان مقدّم الحفل يختتم فعاليات الليلة. وسادت حالة من الفوضى والهلع، إذ هرع الحضور والمتسابقات للاحتماء تحت الطاولات، بينما تساقطت أجزاء من السقف وقطع من الثريا على الأرض.

إصابة ملكة جمال بلجيكا بسبب زلزال في الفيليبين

وأصيبت ملكة جمال بلجيكا يانا يانسن، بجروح بعد سقوطها عن المنصّة، في حين أكدت المنظّمة أن جميع المرشحات وطاقم العمل بخير. وجاء في بيان رسمي: "لقد اتخذنا التدابير الفورية لضمان سلامة المرشحات والفريق، ونؤكد التزامنا رعايتهم وأمنهم".

الحدث الذي بدأ بأجواء احتفالية مع عروض موسيقية واستعراضات أزياء لمصممين عالميين، تحوّل إلى مشهد دراماتيكي مع لحظة الزلزال، فيما سارعت فرق الطوارئ في الفندق لإجلاء الحضور وتوزيع المياه والكراسي لتهدئتهم في ساحة الانتظار الخارجية.

الحاكمة باريكواترو دعت السلطات المحلية إلى البقاء على أهبة الاستعداد، محذّرة من هزات ارتدادية محتملة، مؤكدة أن مركز الطوارئ في المقاطعة بدأ عمله لتقييم الأضرار.