بالصور - 91 طالبا تحت الأنقاض بعد انهيار مدرسة!

أكدت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، وفاة 3 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين بعد انهيار مبنى مدرسة إسلامية عليهم.

ولا زال ما لا يقل عن 91 طالبا عالقين تحت أنقاض خرسانية بعد نحو يومين من انهيار مدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية بولاية جاوة الشرقية، وفق ما أعلنت السلطات بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير من عائلات القصّر المفقودين.

وأشارت تقارير بأن معظم المفقودين أو العالقين تحت الإنقاض هم طلاب بأعمار تتراوح بين 12 و17 عاما.

وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، مساء الثلاثاء، عدد الأشخاص المرجح أنهم مازالوا عالقين تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فقط.

ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء للبحث عن ناجين، بعدما انهار المبنى فوق مئات الأشخاص، معظمهم فتيان مراهقون، كانوا يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين في قاعة الصلاة بالمدرسة.

وأظهر أحد الفيديوهات، المرفقة بالخبر، رجال إنقاذ وهم يسحبون طالبا من تحت الأنقاض، وبدا أنه بصحة جيدة.

وأفادت الجهات المعنية بأن المدرسة كانت تخضع لتوسعة غير مرخصة.