living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - 91 طالبا تحت الأنقاض بعد انهيار مدرسة!

1
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، وفاة 3 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين بعد انهيار مبنى مدرسة إسلامية عليهم.

ولا زال ما لا يقل عن 91 طالبا عالقين تحت أنقاض خرسانية بعد نحو يومين من انهيار مدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية بولاية جاوة الشرقية، وفق ما أعلنت السلطات بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير من عائلات القصّر المفقودين.

وأشارت تقارير بأن معظم المفقودين أو العالقين تحت الإنقاض هم طلاب بأعمار تتراوح بين 12 و17 عاما.

وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، مساء الثلاثاء، عدد الأشخاص المرجح أنهم مازالوا عالقين تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فقط.

ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء للبحث عن ناجين، بعدما انهار المبنى فوق مئات الأشخاص، معظمهم فتيان مراهقون، كانوا يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين في قاعة الصلاة بالمدرسة.

وأظهر أحد الفيديوهات، المرفقة بالخبر، رجال إنقاذ وهم يسحبون طالبا من تحت الأنقاض، وبدا أنه بصحة جيدة.

وأفادت الجهات المعنية بأن المدرسة كانت تخضع لتوسعة غير مرخصة.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout