أكثر من 60 قتيلا ودمار واسع بسبب زلزال قوي في هذا البلد!

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الفلبين، الثلاثاء، إلى أكثر من 60 قتيلا، فضلا عن عشرات المصابين وتضرر المباني والطرقات.

وأعلنت السلطات الفلبينية، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى نحو 60 قتيلا.

وبلغت شدة الزلزال 6.9 درجات على مقياس ريختر، وتركز في منطقة ساحلية في وسط الفلبين، حيث تضررت مبان وقطعت طرقات وانقطع التيار الكهربائي، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

ونقلت أسوشيتد برس، عن مسؤول إدارة الكوارث، ريكس يجوت، قوله إن مركز الزلزال، الذي نجم عن صدع محلي، كان على بعد نحو 17 كيلومترا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية في إقليم سيبو، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة، حيث قتل ما لا يقل عن 14 من سكانه.

وأضاف أن حصيلة الضحايا في بوجو مرشحة للارتفاع، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تحاول نقل جرافة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ في تجمع سكني جبلي تضرر بانهيار أرضي وتساقط صخور ضخمة.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تيرسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل قوله: "هذا يعتبر زلزالا قويا للغاية. نحن نتوقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية".