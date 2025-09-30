حادثة غريبة - بعد دقائق من إقلاعها طائرة تهبط بشكلٍ إضطراريّ.. لهذا السبب!

A + A -

اضطرت رحلة تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة من ميلانو الإيطالية إلى لندن، للهبوط اضطرارياً، بعدما بدأ ركاب غريبو الأطوار في بث الذعر، ومحاولة التخلص من جوازات سفرهم بطرق غير عادية.

وقال شاهد عيان لصحيفة "ديلي ستار" عن هذه الحادثة الغريبة، التي وقعت أثناء عودته إلى بلاده بعد قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء في الخارج: "لم يكن أحد على متن الطائرة يعرف ما الذي يحدث؛ كان هؤلاء الأشخاص يتصرفون بغرابة".

وقال الراكب: "في الأساس، أقلعت الرحلة، وبعد 15 إلى 20 دقيقة من الإقلاع، بمجرد إطفاء إشارة ربط حزام الأمان، حدث شيء غريب جدا في مقدمة الطائرة".



وأضاف الشاهد: "أنا سعيد جدا لكوني هبطت أخيرا". (ارم نيوز)