بريطانيا تطلق سراح سجناء عن طريق الخطأ

30
SEPTEMBER
2025
أطلقت السلطات البريطانية سراح عدد قياسي من السجناء عن طريق الخطأ في الفترة بين مارس (آذار) 2024 ومارس (آذار) 2025، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم أمس الأحد.

ووفقاً للصحيفة، خلال عام واحد أُطلق سراح 262 شخصاً عن طريق الخطأ، أي أكثر بنسبة 128% عن الفترة بين 2023 و2024.

وتم إطلاق سراح العديد من السجناء بناء على برنامج الإفراج المشروط، بينما تم إطلاق سلاح آخرين، بسبب أخطاء بيروقراطية، وعقب نشر هذه الإحصائيات، أعلنت وزارة العدل عن إنشاء لجنة خاصة لمعالجة الوضع.

وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، أفادت صحيفة "ذا ديلي ميل" بأن نحو 26.5 ألف سجين تم إطلاق سراحهم بشكل مبكر في الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2024 حتى مارس (آذار) 2025، بغية تخفيف الضغط على نظام السجون في بريطانيا.

