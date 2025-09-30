صربيا توقف 11 شخصاً بعد العثور على رؤوس خنازير قرب مساجد فرنسية

A + A -

اعتقلت الشرطة الصربية 11 شخصاً على خلفية أعمال كراهية في فرنسا، شملت تخريب مواقع يهودية ووضع رؤوس خنازير قرب مساجد، حسبما أعلنت السلطات، الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الموقوفين الصرب تلقوا تدريباً على يد مشتبه به آخر «يعمل بناءً على تعليمات جهاز استخبارات أجنبي»، وهو «متوارٍ حالياً»، من دون تحديد جنسيته.

وأضاف البيان: «كان هدفهم أيضاً نشر أفكار تدعو إلى الكراهية والتمييز والعنف القائم على الاختلافات».

وعُثر على 9 رؤوس خنازير مطلع سبتمبر (أيلول) أمام مساجد في باريس والمناطق المحيطة بها، ما أثار غضباً وقلقاً إزاء تصاعد الكراهية ضد المسلمين.

وفي أواخر أبريل (نيسان)، تم تخريب النصب التذكاري للهولوكوست و3 معابد يهودية ومطعم في باريس برشِّ طلاء أخضر.

ووُجهت اتهامات إلى 3 صرب، وسُجنوا في فرنسا في إطار التحقيق.

وسيمثل الموقوفون الـ11 أمام النيابة العامة بتهم مختلفة، منها التمييز العنصري والتجسس.

ونُفذت الاعتقالات في العاصمة الصربية بلغراد وفي مدينة فيليكا بلانا الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوباً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.