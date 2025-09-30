فانس يحذّر من أن الحكومة تتجّه نحو إغلاق ويحمّل المسؤولية للديموقراطيين

A + A -

حذر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الاثنين، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو شلل الدولة الفدرالية، بعد إخفاق المفاوضات مع المعارضة الديموقراطية واقتراب انتهاء المهلة مساء الثلاثاء.

وإثر لقاء في البيت الابيض جمع الرئيس دونالد ترمب والقادة الديموقراطيين في الكونغرس، ندد فانس أمام الصحافيين بما وصفه بأنه «مسدس يصوبه الديموقراطيون على رؤوس الاميركيين» عبر مطالبهم لتجنب الإغلاق.

في المقابل، أكّد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عقب الاجتماع وجود «اختلافات كبيرة» في المواقف مع الجمهوريين لتجنّب شلل الحكومة الفدرالية قبل انتهاء المهلة مساء الثلاثاء. وقال شومر «لقد قدّمنا للرئيس بعض المقترحات (...) في نهاية المطاف، هو من سيتّخذ القرارات».

من جهته، قال حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب إنّ «اختلافات كبيرة ومهمة» في المواقف ما زالت قائمة بين الطرفين لتجنّب «الإغلاق«. وقبيل اللقاء، وجّه الرئيس الأميركي انتقادات للديموقراطيين مشدّدا على أنه يتعين عليهم «القيام ببعض الأمور، لأن أفكارهم ليست جيدة جدا»، وقال إن هذه الأفكار «سيئة جدا لبلدنا».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لقناة فوكس نيوز إن الرئيس يمنح من خلال هذا الاجتماع «القادة الديموقراطيين فرصة أخيرة للتحلي بالعقلاني». وتابعت «ليس الوقت مناسبا لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية في مواجهة دونالد ترمب».

وصباح الإثنين، قال جيفريز في تصريح لصحافيين في الكونغرس إن الديموقراطيين «مستعدون» لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يضمن تجنب إغلاق الإدارات الفدرالية، لكنه أشار إلى أن هذا الاتفاق يجب أن «يلبي احتياجات الأميركيين في ما يتعلق بصحتهم وأمنهم ورفاههم الاقتصادي».

ومن دون مصادقة الكونغرس على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستواجه الحكومة إغلاقا من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة. والإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية وسيترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين موقتا بدون أجر، وسيعطل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.