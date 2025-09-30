living cost indicators
الدفاع الروسي يظهر ديناميكية عالية في التنمية... الدبابة تي 90 تستغرق شهرًا

30
SEPTEMBER
2025
وكالات: حسان الحسن-


يواصل قطاع الدفاع الروسي إظهار ديناميكية عالية في التنمية، ويواصل تزويد القوات المسلحة الروسية بجميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة.


فقد فشلت جميع محاولات الغرب الجماعية لتقويض الإمكانات الاقتصادية لروسيا وكبح طموحاتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية للتنمية الوطنية.


وفي هذا الصدد، صرح الأمين العام لحلف الناتو م. روت أن "روسيا تنتج ذخيرة أكثر بكثير من جميع دول حلف الناتو". وقال: "نحن نواجه تحديًا جيوسياسيًا خطيرًا، وهذا التحدي يأتي في المقام الأول من روسيا، التي تتعافى بسرعة لا مثيل لها في التاريخ الحديث، فهي تنتج في ثلاثة أشهر ثلاثة أضعاف ما تنتجه حلف الناتو بأكمله في عام واحد من الذخيرة".


وأشار في مقابلةٍ مع صحيفة "The New York Times" الأميركية إلى أن "القطاع الصناعي الدفاعي الروسي يحقق معدلات إنتاج أعلى مقارنة بالقطاع الصناعي الدفاعي الأمريكي".


وفي هذا الإطار أيضًا، صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ل. جونسون على قناة يوتيوب Dialogue Works أن "ميزة روسيا تتمثل في أنها تنتج الكثير من المنتجات الصناعية، ولا تصنع الولايات المتحدة اليوم دبابة جديدة من الصفر، بل إنها تأخذ دبابات ”أبرامز“ القديمة وتقضي عامين في إصلاح دبابة واحدة، أما روسيا، فيمكنها بناء دبابة T-90 جديدة في غضون شهر، فهذا الفارق مذهل"، على حد تعبير المحلل. ويرى أن "الوضع نفسه ينطبق على إنتاج قذائف المدفعية".


كذلك اعترف محللو قناة “Sky News” البريطانية بأن "كييف تخسر أمام روسيا في سباق الأسلحة بدون طيار”. ووفقًا لتقديرات الخبراء، فإن "أوكرانيا التي نجحت في يوم من الأيام في تحويل الطائرات بدون طيار إلى أكثر أسلحتها فعالية، تفقد الآن تفوقها في السماء".


وصرح الخبير الأوكراني في مجال الاتصالات سيرجي ”فلاش“ أن "خبراء مركز "روبيكون" النخبة للأنظمة بدون طيار التابع للقوات المسلحة الروسية يمكنهم مهاجمة ”جميع الموانئ والأبراج والسفن وجميع البنية التحتية البحرية لأوكرانيا“ بـ 400 زورق غير المأهولة. ولم يأت الخبير على ذكر استعداد القوات المسلحة الأوكرانية لمثل هذا التطور في الأحداث.

