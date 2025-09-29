living cost indicators
بريطانيا تنشر عقوبات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني

29
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران اليوم الاثنين، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف كبح ما وصفته بريطانيا بأنه جهود إيران للانتشار النووي.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية.

وأضافت بريطانيا اليوم 71 اسما جديدا إلى قائمة عقوباتها على إيران من بينهم مسؤولون كبار في البرنامج النووي الإيراني ومؤسسات مالية ومؤسسات كبرى في مجال الطاقة.

 


وأعادت الأمم المتحدة أمس الأحد فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي بعد العملية التي أطلقتها القوى الأوروبية وحذرت طهران من أنها ستواجه تلك الإجراءات برد قاس.

وسيخضع أولئك المشمولون بالعقوبات البريطانية الآن تجميدا للأصول وقيودا مالية وحظرا للسفر.

