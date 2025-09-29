الإعصار "بوالوي" يهز فيتنام.. فيضانات وانهيارات وإغلاق مطارات

A + A -

ذكرت وسائل إعلام رسمية فيتنامية، اليوم الأحد، أنه بعد مقتل 11 شخصا في الفلبين، ضربت العاصفة الاستوائية بوالوي مقاطعات وسط فيتنام، مسببةً فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق مطارات.

ووصلت العاصفة، التي تقويها أجواء البحر الدافئة وتتحرك بسرعة غير معتادة، إلى اليابسة في وسط فيتنام مساء اليوم الأحد، قبل الموعد المتوقع سابقا.

ومصحوبة برياح قصوى تجاوزت سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة عند بؤرة العاصفة لتتحول بذلك إلى إعصار، ضرب الساحل الواقع شمال مدينة فينه في مقاطعة نجي آن.

ومع ذلك، كانت الموجات الخارجية من الإعصار قد تسببت بالفعل في فيضانات في المناطق الوسطى، حيث تم الإبلاغ عن فيضانات في مدينة دا نانج الساحلية أمس السبت.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في فيتنام من أن الإعصار قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وأمواج عاتية يصل ارتفاعها إلى مترين على طول الساحل.

وأغلقت فيتنام المطارات وأجلت آلاف الأشخاص في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار بوالوي الذي زادت قوته بينما يتجه للبلاد، وذلك بعد أيام من تسببه في مقتل عشرة على الأقل وفيضانات واسعة النطاق في الفلبين.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية أن من المتوقع وصول الإعصار، الذي بلغت سرعة رياحه 133 كيلومتراً في الساعة، إلى اليابسة في وسط فيتنام في وقت متأخر من اليوم الأحد، أي قبل الوقت المتوقع من قبل نظراً لسرعة تحركه.

وقالت الحكومة إن السلطات في إقليم ها تنه بوسط البلاد بدأت في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، مضيفة أن آلاف الجنود على أهبة الاستعداد.

وقالت هيئة الطيران المدني الفيتنامية إنه تم تعليق العمليات في أربعة مطارات ساحلية اعتباراً من اليوم الأحد، بما في ذلك مطار دانانج الدولي، وعدلت مواعيد إقلاع عدد من الرحلات الجوية.

وقالت الحكومة إن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في حدوث فيضانات في هيو وكوانج تري.