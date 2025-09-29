living cost indicators
«طالبان» تطلق سراح مواطن أميركي بعد زيارة مبعوث مكلف بالرهائن

29
SEPTEMBER
2025
أعلنت حكومة «طالبان» في أفغانستان، يوم الأحد، إطلاق سراح مواطن أميركي كان محتجزاً في البلاد، بعد أسابيع من زيارة وفد أميركي إلى كابول لمناقشة تبادل سجناء.

وحدّدت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان، هوية المفرج عنه على أنّه أمير أميري، مشيرة إلى أنه سُلم إلى آدم بولر، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرهائن.

ورأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، أن عملية الإفراج تشكل «خطوة مهمة إلى الأمام». لكنه أضاف: «يبقى أميركيون آخرون معتقلون بشكل ظالم في أفغانستان. لن يهدأ للرئيس ترمب بال طالما لم يعد كل مواطنينا إلى ديارهم».

وكان بولر أجرى زيارة نادرة إلى كابول في وقت سابق هذا الشهر، لمناقشة إمكانية إجراء تبادل سجناء مع حكومة «طالبان».

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في منشور على منصة «إكس»: «أطلقت أفغانستان مواطناً أميركياً يُدعى أمير أميري من السجن اليوم».

وأضافت أنّ «الحكومة الأفغانية لا تنظر إلى قضايا المواطنين من زاوية سياسية، وتوضح أنّه من الممكن إيجاد سبل لحل القضايا من خلال الدبلوماسية». ولا يُعرف الكثير عن قضية أميري، إذ لم يتم التطرّق إليها على نطاق واسع، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت سلطات «طالبان» أطلقت سراح الزوجين البريطانيين بيتر وباربي رينولدز (80 عاماً و76 عاماً) من سجن في كابول في 20 سبتمبر (أيلول) بعد نحو 8 أشهر على توقيفهما.

ووفق حكومة «طالبان»، فقد توسّطت قطر في عمليتي الإفراج عن البريطانيَّين والأميركي.

الشرق الأوسط
