living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة الأميركية: مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بكنيسة في ميشيغان

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقُتل شخصين وأصيب 8 آخرون الأحد بعدما أطلق رجل النار في كنيسة تابعة لطائفة المورمون اندلع فيها حريق أيضاً، في ولاية ميشيغان الأميركية.

وأردت الشرطة المشتبه فيه البالغ 40 عاماً وهو من مدينة مجاورة من دون أن تحدد دوافع فعلته.

 

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أظهرت لقطات صورت في المكان أجهزة الطوارئ تنقل أشخاصاً على حمالات، فضلاً عن أعمدة دخان تتصاعد من الكنيسة في مدينة غراند بلانك.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجوم بأنه «مروع»، وكتب عبر منصة «تروث سوشيال»: «يبدو أنه هجوم آخر يستهدف المسيحيين في الولايات المتحدة».

 

وقال قائد الشرطة المحلية ويليام ريني أمام صحافيين إن المشتبه فيه قاد سيارته عبر أبواب الكنيسة الأمامية ومن ثم راح يطلق النار على الناس بسلاح أوتوماتيكي.

 

وأوضح أن «مئات الأشخاص كانوا في الكنيسة» يشاركون في القداس.

 

وفق السلطات فقد أضرم مطلق النار النيران عمداً في الكنيسة قبل أن ترديه عناصر الشرطة.

 

ونُقل عشرة جرحى إلى المستشفى وتوفي أحدهم متأثراً بجروحه، على ما أوضح المسؤول.

 

وأكد أن الحريق أخمد، مشدداً على «احتمال العثور على مزيد من الضحايا».

 

وانتشرت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في التحقيق، على ما أفاد مدير «إف بي آي» كاش باتيل، عبر منصة «إكس».

 

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout