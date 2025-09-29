living cost indicators
الصين: الحكم بالإعدام على وزير الزراعة السابق

29
SEPTEMBER
2025
حُكم على وزير الزراعة الصيني السابق بالإعدام الأحد بعد إدانته بتهم فساد، مع تأجيل التنفيذ لسنتين، على ما جاء في بيان صادر عن المحكمة.

 

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قالت «محكمة الشعب» في تشانغتشون بإقليم جيلين شمال شرقي البلاد، في بيان، إن تانغ رنيجيان تقاضى أموالاً نقدية ورشى على شكل ممتلكات عقارية بقيمة تزيد على 268 مليون يوان (38 مليون دولار) بين عامين 2007 و2024.

 

ورأت المحكمة أن الرشى «ألحقت خصوصاً خسائر حادة بمصالح الدولة والمواطنين، وتستحق تالياً عقوبة الإعدام» مضيفة أن تانغ أقر بهذه الجرائم وعبر عن الندم.

 

وأتى الحكم على تانغ في إطار حملة الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الصارمة لمكافحة الفساد، التي أدت إلى إقالة مسؤولين رفيعي المستوى.

 

ويرى مؤيدو الحملة أنها تهدف إلى تعزيز الحوكمة السليمة، إلا إن منتقديها يشددون على أنها توفر للرئيس سلطة إبعاد خصومه السياسيين.

 

وكان تانغ سابقاً حاكماً لمقاطعة قانسو في شمال غربي البلاد، فضلاً عن أنه كان نائب رئيس منطقة غوانغشي التي تتمتع بحكم ذاتي في جنوب الصين.

 

وأتى سقوطه بعد تحقيقات مماثلة طالت وزيرَيْ الدفاع السابقين؛ وي فينغ هي، ولي شانغ فو.

 

وأقيل لي من منصبه بعد 7 أشهر من تعيينه وطرد لاحقاً من «الحزب الشيوعي الصيني» بشبهة تلقي رشى؛ على ما ذكر الإعلام الرسمي.

 

وذكرت تقارير أن تحقيقاً فتح على ما يبدو بحق خلفه دونغ جون بشبهة الفساد.

الشرق الأوسط
