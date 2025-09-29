living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترمب سيحضر اجتماعاً غير مسبوق لقادة الجيش في فرجينيا

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشبكة تلفزيون «إن بي سي»، اليوم (الأحد)، أنه قرر حضور الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه وزير الدفاع بيت هيغسيث، والذي سيحضره المئات من كبار قادة الجيش في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا بعد غد. وقال ترمب رداً على سؤال عن سبب الدعوة للاجتماع: «سنتحدث عن النجاح العسكري الأميركي والكثير من الأمور الإيجابية».

 

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، في وقت سابق اليوم، أن ترمب قرر حضور اجتماع طارئ يضم المئات من كبار قادة الجيش في قاعدة فرجينيا.

 

وقالت الصحيفة إن مشاركة ترمب، التي تأكدت في وثيقة داخلية اطلعت عليها «واشنطن بوست»، أثارت مخاوف أمنية إضافية بشأن هذا الحدث العسكري غير المسبوق تقريباً؛ إذ من المقرر أن يشرف جهاز الخدمة السرية على تأمينه.

 

وتلقى المئات من كبار قادة الجيش الأميركي أمراً بالحضور دون إيضاح أسباب محددة، وهو ما أثار قلقاً بين بعض القيادات من احتمال الإعلان عن عمليات إقالة أو تخفيض رُتب.

 

وكان من المقرر أن يلقي هيغسيث خطاباً قصيراً حول «المعايير العسكرية وروح المحارب»، لكن حضور ترمب قد يمنح الاجتماع طابعاً سياسياً، بحسب الصحيفة.

 

وتقدر تكاليف نقل وإقامة القادة العسكريين القادمين من مناطق مختلفة حول العالم بملايين الدولارات، في حين حذرت تقارير من المخاطر الأمنية لاجتماع هذا العدد من كبار القادة في مكان واحد.

 

وأضافت الصحيفة أن هيغسيث تعهد بخفض عدد الضباط الكبار بنسبة 20 في المائة، وأقال بالفعل نحو 20 ضابطاً كبيراً، من بينهم نساء، منذ توليه منصبه، كما يدرس خفض رتب بعض القادة الكبار، ودمج بعض مقرات القيادة الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

 

تأتي هذه التطورات في وقت يُتوقع أن تركز فيه الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للإدارة على الأمن الداخلي والاستخدام المحلي للقوات، بدلاً من الاستعداد لمواجهة محتملة مع الصين.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout