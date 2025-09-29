ترمب سيحضر اجتماعاً غير مسبوق لقادة الجيش في فرجينيا

A + A -

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشبكة تلفزيون «إن بي سي»، اليوم (الأحد)، أنه قرر حضور الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه وزير الدفاع بيت هيغسيث، والذي سيحضره المئات من كبار قادة الجيش في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا بعد غد. وقال ترمب رداً على سؤال عن سبب الدعوة للاجتماع: «سنتحدث عن النجاح العسكري الأميركي والكثير من الأمور الإيجابية».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، في وقت سابق اليوم، أن ترمب قرر حضور اجتماع طارئ يضم المئات من كبار قادة الجيش في قاعدة فرجينيا.

وقالت الصحيفة إن مشاركة ترمب، التي تأكدت في وثيقة داخلية اطلعت عليها «واشنطن بوست»، أثارت مخاوف أمنية إضافية بشأن هذا الحدث العسكري غير المسبوق تقريباً؛ إذ من المقرر أن يشرف جهاز الخدمة السرية على تأمينه.

وتلقى المئات من كبار قادة الجيش الأميركي أمراً بالحضور دون إيضاح أسباب محددة، وهو ما أثار قلقاً بين بعض القيادات من احتمال الإعلان عن عمليات إقالة أو تخفيض رُتب.

وكان من المقرر أن يلقي هيغسيث خطاباً قصيراً حول «المعايير العسكرية وروح المحارب»، لكن حضور ترمب قد يمنح الاجتماع طابعاً سياسياً، بحسب الصحيفة.

وتقدر تكاليف نقل وإقامة القادة العسكريين القادمين من مناطق مختلفة حول العالم بملايين الدولارات، في حين حذرت تقارير من المخاطر الأمنية لاجتماع هذا العدد من كبار القادة في مكان واحد.

وأضافت الصحيفة أن هيغسيث تعهد بخفض عدد الضباط الكبار بنسبة 20 في المائة، وأقال بالفعل نحو 20 ضابطاً كبيراً، من بينهم نساء، منذ توليه منصبه، كما يدرس خفض رتب بعض القادة الكبار، ودمج بعض مقرات القيادة الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

تأتي هذه التطورات في وقت يُتوقع أن تركز فيه الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للإدارة على الأمن الداخلي والاستخدام المحلي للقوات، بدلاً من الاستعداد لمواجهة محتملة مع الصين.