موسكو تعلن تنفيذ ضربة "ضخمة" على أوكرانيا... ليلة قاسية على كييف!

28
SEPTEMBER
2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنّ القوات المسلحة نفذت ضربة ضخمة على أهداف أوكرانية، استخدمت فيها أسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، إضافة إلى طائرات مسيّرة.

وأوضحت الوزارة أنّ الضربات استهدفت مؤسسات صناعية عسكرية تعمل لصالح القوات الأوكرانية، وبنى تحتية للمطارات العسكرية، إلى جانب محطات نقل فرعية على السكك الحديدية في دونباس كانت تُستخدم لنقل الأسلحة. كما قصفت القوات الروسية مواقع تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية في 147 منطقة.

وأكدت الوزارة أنّ مجموعة قوات الجنوب واصلت استهداف تشكيلات أوكرانية محاصرة جنوبي خزان "كليبان–بيك" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في واحدة من أعنف الهجمات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف ومحيطها.

نقل منسق المجموعات الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، أنّ الضربات الروسية استهدفت مواقع عسكرية في كييف وضواحيها، بما فيها مستودعات للأسلحة ومنظومات دفاع جوي، نُفذت عبر موجات متتالية من الطائرات المسيّرة والصواريخ، كل موجة تضم ما بين 10 و20 مسيّرة.

وأضاف ليبيديف أنّ الهجمات شملت أيضاً أهدافاً للدفاع الجوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ومنطقة أوديسا، كما استهدفت القاعدة الرئيسية للبحرية الأوكرانية في أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف، بالتزامن مع ضربات على نقاط الإمداد في مقاطعة كيروفوغراد. وأكد أنّ ثلاث ضربات مركزة دمّرت أهدافاً استراتيجية للبحرية الأوكرانية ومناطق تدريب ومخازن عسكرية.

تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم كثيف بطائرات مسيّرة وصواريخ فجر الأحد، وصفه مراقبون بأنه من أكبر الهجمات الروسية منذ اندلاع الحرب. ودوت أصوات الدفاعات الجوية طوال الليل حتى الصباح، فيما احتمى السكان بمحطات المترو.

 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال على منصة "إكس" إن "روسيا أطلقت نحو 500 مسيّرة وأكثر من 40 صاروخاً خلال الهجوم الليلي"، مؤكداً أن موسكو "لا تريد سوى مواصلة القتل" داعياً العالم إلى فرض "أقصى الضغوط".

وأعلنت السلطات المحلية مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، فيما جرى تفعيل الإنذارات الجوية في كييف ومناطق أخر

إلى جانب الغارات، أغلقت بولندا مجالها الجوي قرب مدينتين في جنوب شرق البلاد ونشرت مقاتلات لمراقبة الوضع.

وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا اتهم روسيا بشن "هجوم جوي مكثف استهدف المدنيين النائمين"، وقال إن "مئات المسيّرات والصواريخ دمّرت مباني سكنية وأوقعت ضحايا مدنيين".

{{article.title}}
