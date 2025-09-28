حماس تعلن انقطاع الاتصال مع رهينتين إسرائيليين في غزة

A + A -

أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، انقطاع الاتصال مع رهينتين إسرائيليين في مدينة غزة شمالي القطاع المدمر، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت كتائب القسام إن "التواصل انقطع مع الرهينتين عمري ميران ومتان إنغريست، نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا" بمدينة غزة.

وأضافت أن "حياة المحتجزين في خطر"، مطالبة القوات الإسرائيلية بـ"التراجع إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة".

كما دعت إسرائيل إلى وقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة في جزء من مدينة غزة "لإبعاد الرهائن عن الخطر".