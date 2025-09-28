living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الأخبار عن طلاقه... رئيس سابق يخرج عن صمته!

28
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعترف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (64 عامًا) بصراحة بالتحديات التي مرّ بها زواجه من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، مؤكدًا أنهما تمكنا من تجاوز الأزمات التي لاحقتهما وسط شائعات متكررة عن الطلاق.

خلال مقابلة مع المؤرخ ديفيد أولوسوجا على مسرح قاعة O2 أرينا في لندن الأربعاء الماضي، قال أوباما، وفقًا لصحيفة ديلي ميل: كنت أحاول الخروج من المأزق الذي وجدت نفسي فيه مع ميشيل. الآن أنا في وضع متكافئ تقريبًا.

وجاءت تصريحاته بعد أشهر من الجدل الذي أثارته تقارير صحفية حول انفصالهما، خصوصًا عقب غياب ميشيل عن مناسبات بارزة، منها جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر في يناير الماضي، إضافة إلى إعلانها رفض حضور حفل تنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية.

وفي أبريل، ألقى أوباما محاضرة في كلية هاميلتون تحدّث خلالها عن تأثير سنوات الرئاسة على حياته الزوجية، وقال: كنتُ في حالة عجز شديد مع زوجتي. أحاول الخروج من هذا المأزق من خلال القيام بأشياء ممتعة من حين لآخر.

وأكد أن الضغوط السياسية والالتزامات الرسمية كانت سببًا رئيسًا في التوترات داخل البيت الأبيض.

من جانبها، خرجت ميشيل أوباما عن صمتها في بودكاست العمل قيد التقدم مع الممثلة صوفيا بوش، لتوضح موقفها من الغياب المثير للجدل. وقالت: الأمر المثير للاهتمام هو أنه عندما أقول (لا)، يفسره الناس على أنه مشكلة بيني وبين باراك. لم يتقبل البعض أنني امرأة ناضجة أتخذ قراراتي بنفسي، فكان الافتراض أننا على وشك الطلاق.

وأضافت أن المجتمع كثيرًا ما يضغط على النساء ليُرضين توقعات الآخرين، وهو ما رفضت الانصياع له.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout