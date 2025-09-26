مسؤول في الخارجية الفلسطينية: كلمة نتانياهو أمام الأمم المتحدة كانت مليئة بالأكاذيب والتزوير

A + A -

اعتبر مدير دائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الفلسطينية عادل عطية، أن "كلمة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت مليئة بالأكاذيب والتزوير".

وأضاف لوكالة "فرانس برس": "إن ما أدلى به نتانياهو كان خطاب رجل مهزوم، زعيم يائس حاول مرة جديدة أن يجمع حوله غربا نأى بنفسه عن دولة إبادية، مستخدما الخوف حجته الوحيدة".

وأشار الى ان "هذا الخطاب لم يعكس رؤية أو منظورا، لقد عكس فقط العزلة المتنامية، اندفاعا متهورا الى الأمام، وقلق قوة تعرف أنها تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ".