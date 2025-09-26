living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاضية في أريزونا تمنع إدارة ترمب من إعادة لاجئين أطفال

26
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

منعت قاضية اتحادية في ولاية أريزونا، الخميس، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً من إعادة عشرات الأطفال اللاجئين من غواتيمالا وهندوراس إلى بلدانهم.

 

وقد أصدرت القاضية روزماري ماركيز، في مدينة توسون، حكماً مؤقتاً، مشيرة إلى مخاوف بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعداد عملية إعادة هؤلاء الأطفال، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

 

وكتبت ماركيز: «إن أساس حجة الحكومة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى بلادهم هو أنها تسعى إلى إعادة توحيدهم مع ذويهم، لكن المحامين لم يجدوا أي دليل على تنسيق بين الحكومة الأميركية أو الغواتيمالية وبين ذوي هؤلاء الأطفال».

 

ويحمي هذا الحكم الأطفال المقيمين في مراكز إيواء أو تحت رعاية اجتماعية، بعد أن أصدرت ماركيز أمراً مؤقتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان من المقرر أن يمنع هذا الأمر إعادة الأطفال إلى بلادهم حتى 26 سبتمبر (أيلول).

 

وكان مشروع فلورنس لحقوق المهاجرين واللاجئين قد أقام الدعوى القضائية نيابة عن 57 طفلاً من غواتيمالا و12 آخرين من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً.

 

وجاءت هذه الدعوى، إلى جانب دعوى أخرى في واشنطن، رداً على سعي إدارة ترمب لإعادة الأطفال اللاجئين من غواتيمالا.

 

وفي الشهر الماضي، أبلغت الإدارة الأميركية مراكز الإيواء، التي يقيم فيها الأطفال بعد عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بأنها ستعيدهم إلى غواتيمالا، وأن عليهم الاستعداد خلال ساعات. ووصل العديد من الأطفال إلى مطار في تكساس في 31 أغسطس (آب)، وكان من المقرر إقلاع رحلاتهم إلى غواتيمالا.

 

وتطالب الدعوى في أريزونا الحكومة بمنح الأطفال فرصة الدفاع عن أنفسهم والحصول على استشارات قانونية، كما تطالب بوضعهم في بيئة مناسبة تضمن سلامتهم.

 

من جانبها، دافعت إدارة ترمب عن موقفها، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إعادة توحيد الأطفال مع عائلاتهم، وهو ما يصب في مصلحتهم، بناءً على طلب من حكومة غواتيمالا.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout