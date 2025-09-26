ثلاثة قتلى وإجلاء 400 ألف شخص بسبب عاصفة قوية في الفلبين

A + A -

أجلت السلطات الفلبينية الجمعة نحو 400 ألف شخص وأكدت وقوع ثلاثة قتلى على الأقل فيما تضرب عاصفة مدارية قوية البلاد التي لا تزال تحت صدمة الإعصار «راغاسا».

وقال مسؤولو الدفاع المدني في منطقة بيكول في جنوب جزيرة لوزون إن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما انهارت جدران واقتلعت أشجار عند مرور العاصفة بوالوي المدارية التي تضرب البلاد مرفقة برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وأفاد المسؤول في الدفاع المدني برناردو اليخندرو خلال مؤتمر صحافي بأن السلطات أجلت نحو 400 ألف شخص.وقال المسعف فرانديل أنتوني ابيليرا لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف «نعمل على إزالة الكثير من الاشجار المقتلعة والأعمدة الكهربائية لأنها تسد عدد كبير من الطرق».وقال جيروم مارتينيز المهندس في بلدية ماسباتي في جنوب لوزون «كانت الرياح من أقوى ما شهدت حتى الآن... أظن أن المزيد من الأشخاص سيضطرون إلى إخلاء مناطقهم لأن الكثير من المنازل دمرت والكثير من الأسطح اقتلعت وهي تعيق الطرق والشوارع».