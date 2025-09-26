إعلام إسرائيلي: لقاء سري بين ويتكوف وكوشنر ونتنياهو!

A + A -

أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية بانعقاد لقاء سري في فندق "ريجنسي" في نيويورك بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف حول رهائن غزة.

وأكدت الهيئة أن "نتنياهو التقى المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفة أن "اللقاء استمر لنحو ساعتين وكان يهدف إلى التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة".

ونقلت عن ويتكوف قوله : "آمل في أن يتم التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين".

وتابعت أن "البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل".