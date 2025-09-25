living cost indicators
حادثة غريبة على متن الطائرة.. لهذا السبب هبطت بشكل اضطراري!

25
SEPTEMBER
2025
شهدت رحلة تابعة لشركة رايان إير من ميلانو إلى لندن، حالة من الفوضى والذعر بعد أن بدأ رجلان على متن الطائرة في تمزيق جوازي سفرهما ومضغ صفحاتهما بمجرد إطفاء إشارة حزام الأمان.

 ووصف أحد الركاب الحادثة بأنها "أكثر 15 دقيقة مخيفة في حياتي"، بعد أن تحولت الرحلة التي كان من المفترض أن تكون عادية إلى تجربة مرعبة لكل الركاب.

وقال شاهد عيان وفقا لصحيفة "ميرور"، إن الرجلين كانا عائدين من ميلانو إلى مطار لندن ستانستيد بعد قضاء وقت مع الأصدقاء، ولم يتوقعا أن تتحول الرحلة إلى فوضى عارمة.
 
وأضاف أن أحد الرجلين بدأ يمزق صفحات جواز سفره ومضغها، بينما حاول شريكه رمي جواز سفره في المرحاض؛ ما أثار ذعر الركاب.

وحاولت مضيفة الطيران السيطرة على الوضع وطرق الباب بقوة للتواصل مع الرجلين، إلا أن رفض أحدهما فتح الباب زاد التوتر داخل المقصورة.

وأدى الحادث إلى هبوط اضطراري في باريس، حيث صعدت السلطات الفرنسية على متن الطائرة واحتجزت الشخصين المعنيين قبل استئناف الرحلة إلى لندن.
{{article.title}}
