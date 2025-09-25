living cost indicators
نتنياهو: أتفق مع ترامب على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب

25
SEPTEMBER
2025
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه يتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة.

وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال نتنياهو: "أهداف الحرب الذي أتفق مع ترامب عليها هي إعادة جميع الرهائن وهزيمة حماس وتوسيع دائرة السلام أيضا".

وأعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأربعاء، أن إدارة الرئيس ترامب قدّمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة لقادة دول عربية وإسلامية في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

 

وأعرب ويتكوف، في قمة كونكورديا بنيويورك، عن ثقته في تحقيق "نوع من الاختراق" في الأيام المقبلة، لكنه لم يُخض في التفاصيل، بحسب شبكة "سي إن إن".

واعتبر المبعوث الاجتماع بين ترامب ووفد أميركي مع قادة دول عربية وإسلامية أنه كان "جلسة مثمرة للغاية"

وأضاف: "قدّمنا ما نُسمّيه خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة من 21 نقطة".

وتابع: "أعتقد أنها تُعالج المخاوف الإسرائيلية، وكذلك مخاوف جميع جيران المنطقة، ونحن متفائلون، بل واثقون، من أننا سنتمكن في الأيام المقبلة من الإعلان عن نوع من الاختراق".

وكان بيان مشترك لقادة الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمة متعددة الأطراف مع ترامب أكد ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، باعتبارها "الخطوة الأولى نحو السلام".

وبحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مصادر شاركت في الاجتماع أو اطّلعت على مضمونه فإن ترامب إلى جانب ويتكوف قدّم الثلاثاء، لمجموعة من القادة العرب والمسلمين "مخططاً" لإنهاء الحرب في غزة ولإدارة مرحلة ما بعد حماس.

وبحسب المصادر، فإن ترامب شدّد أمام القادة على أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عاجل، محذرا من أن استمرارها يزيد من عزلة إسرائيل دوليا.

Skynews
{{article.title}}
