حريق بأحد مطارات لندن يتسبب بفوضى كبيرة في الرحلات

اندلع حريق كبير في إحدى صالات مطار "ستانستيد" الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن، وتسبب بفوضى كبيرة في الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بعد أن اضطر السلطات إلى إلغاء بعض رحلات الطيران وتأخير البعض الآخر، من أجل التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وتسبب الحريق الذي اندلع في إحدى الصالات، صباح الأربعاء، بإلغاء رحلات القطارات المتجهة إلى مطار "ستانستيد"، وهو ما أدى تبعاً لذلك إلى تعطيل وصول أعداد كبيرة من المسافرين إلى المطار، فيما توسعت بعد ذلك الفوضى لتشمل بعض رحلات الطيران وأثرت على الحركة داخل المطار.

وقال جريدة "Metro" البريطانية على موقعها الالكتروني إن رحلات المغادرة من مطار "ستانستيد" بلندن تواجه تأخيرات بعد حريق اندلع في إحدى صالات المغادرة، حيث تسبب عطل في الإشارة في فوضى للمسافرين المتجهين إلى المطار بالقطار.

واندلع الحريق في صالة المغادرة عند حوالي الساعة 3:30 من فجر الأربعاء، ورغم أن المطار أفاد بأنه تم إخماد الحريق بسرعة، إلا أن الحريق تسبب في تصاعد كمية كبيرة من الدخان.

وتم إجلاء الركاب "كإجراء احترازي"، كما مُنعوا من دخول منطقة التفتيش الأمني، التي أُغلقت لحوالي ثلاث ساعات وأُعيد فتحها الساعة 6 صباحاً.

وأفاد آخر تحديث من مطار "ستانستيد"، والذي نُشر الساعة 9:45 صباحاً: "بعد الحريق الذي اندلع في وقت سابق من هذا الصباح في صالة المغادرة، يستغرق الركاب وقتاً أطول من المعتاد لعبور المطار".

وقالت إدارة المطار إن خدمات السكك الحديدية إلى مطار "ستانستيد" بلندن أصبحت تعمل كالمعتاد (بعد الظهر)، لكنها أشارت إلى أنه "قد يكون هناك بعض التأخير في الرحلات".

وأضافت إدارة المطار: "ننصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران، وإتاحة وقت إضافي لرحلاتهم عند الحاجة. نشكر جميع مسافرينا على صبرهم وتفهمهم. كما نشكر زملاءنا على عملهم الدؤوب وتفانيهم هذا الصباح".