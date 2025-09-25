living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمدة لندن: ترمب «عنصري» و«معاد للمسلمين»

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصف رئيس بلدية لندن صادق خان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «عنصري» و«معاد للمسلمين»، الأربعاء، بعدما لمح الأخير إلى أن السياسي البريطاني يسعى لتطبيق الشريعة في عاصمة المملكة المتحدة.

 

ودخل خان المنتمي إلى حزب العمال (يسار وسط) في سجال مع الجمهوري ترمب خلال السنوات الماضية، علماً أن جذور الخلاف الأخير تعود إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة، الثلاثاء.

 

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان لشبكة «سكاي نيوز»: «أعتقد أن ترمب أظهر أنه عنصري ومتحيز جنسياً وكاره للنساء ومعاد للمسلمين».

 

أفاد ترمب أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «أَنظر إلى لندن، حيث لديكم رئيس بلدية سيئ للغاية. لقد تغيّرت، تغيّرت كثيراً».

 

وأضاف: «يريدون الآن تطبيق الشريعة. لكنكم في بلد مختلف، لا يمكنكم القيام بذلك».

 

سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المنتمي أيضاً إلى حزب العمال جاهداً للحفاظ على علاقة وديّة مع ترمب، بما في ذلك عبر استقباله في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة الأسبوع الماضي.

 

ولفت خان إلى أن لندن تحتل المركز الأول في كثير من المؤشرات، مثل الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أنه «فخور للغاية لأننا أعظم مدينة في العالم».

 

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الوزير في الحكومة بات ماكفادن إن ترمب «يسيء تفسير» لندن.

 

ويشغل خان، وهو مسلم، منصب رئيس بلدية لندن منذ عام 2016. وانتقد في ذلك العام ترمب الذي كان مرشّحاً للرئاسة على خلفية مقترحه منع دخول مواطني بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

 

وقبل زيارة الدولة الأولى التي أجراها ترمب عام 2019، شبهه خان بـ«الدكتاتوريين الذين حكموا في أوروبا في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي».

 

من جانبه، وصف ترمب رئيس بلدية لندن بـ«الفاشل» وتحداه بالخضوع إلى اختبار لمعدل الذكاء.

 

وقال خان لـ«آي تي في لندن»، الأربعاء: «أعتقد أنني اكتسبت حقوق المتعدّين على الملكية لقاء كمية الوقت الذي قضيته في ذهن دونالد ترمب... آمل ألا يرسل لي فاتورة لكل الوقت الذي أمضيته هناك».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout