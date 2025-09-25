الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل: المحادثات مع سوريا مرهونة بنزع السلاح وحماية الدروز

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب-

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الأربعاء، أن هناك مفاوضات جارية مع سوريا، وأن نتائجها مرهونة بضمان مصالح إسرائيل، بما في ذلك نزع السلاح في جنوب غربي سوريا، وسلامة وأمن الدروز، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

كما قال نتنياهو إن «الاستسلام المُخزي للإرهاب الفلسطيني من قبل بعض القادة لن يُلزم إسرائيل بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً أنه «لن تُقام دولة فلسطينية».

البيان الصادر عن نتنياهو، الذي يؤكد للمرة الثانية هذا الأسبوع، أن إسرائيل تتفاوض مع سوريا، يأتي في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال نتنياهو، الأحد الماضي، إنه تم إحراز تقدم بشأن اتفاق أمني مع سوريا، لكن إبرام اتفاق ليس أمراً وشيكاً.