زيلينسكي: أي عضوية في حلف شمال الأطلسي لن تمنح أوكرانيا الأمن تلقائيا

A + A -

شكّك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في "قدرة حلف شمال الأطلسي على ضمان أمن بلاده"، لكنّه أشاد ب"تحوّل مفاجئ في موقف نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أنه من الممكن إلحاق هزيمة بروسيا".

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر زيلينسكي أن "احتمال نيل بلاده عضوية في حلف شمال الأطلسي مستقبلا، وهو ما استبعده ترامب، قد يكون غير كاف".

وقال: "هذا الجنون مستمر لأن المؤسسات الدولية ضعيفة جدا. الانضواء في التحالف العسكري الراسخ لا يعني تلقائيا أنك آمن، وعقدنا اجتماعا جيدا مع الرئيس ترامب، كما تحدّثت إلى كثر من كبار القادة، معا يمكننا إحداث تغيير كبير".

وأضاف: "بالطبع نحن نبذل كل الجهود لضمان تلقي مساعدة حقيقية من أوروبا، وبالطبع نعتمد على الولايات المتحدة".

وحذّر من أن "أوروبا لا يمكنها أن تسمح بأن تدور مولدافيا ذات الموقع الاستراتيجي في فلك النفوذ الروسي وأن تحتذي ببيلاروس وجورجيا".

وقال: "تحاول روسيا أن تفعل في مولدافيا ما فعلته إيران في لبنان، ومرة جديدة الاستجابة العالمية غير كافية. لقد فقدنا جورجيا بالفعل في أوروبا.ومنذ سنوات عدة تتّجه بيلاروس نحو الاعتماد على روسيا. لا يمكن لأوروبا أن تتحمل خسارة مولدافيا أيضا".

وحذّر زيلينسكي من خطر استخدام الذكاء الصطناعي في تطوير الأسلحة، خصوصا المسيّرات، وقال: "نشهد حاليا سباق تسلّح هو الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية، لأنه يشمل هذه المرّة الذكاء الاصطناعي"، مشددا على أن "الضمانات الأمنية الحقيقية الوحيدة هي "الأصدقاء والأسلحة".