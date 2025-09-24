العالم يرد من نيويورك على مواقف ترمب من ملف المناخ

A + A -

تُعبّر 118 دولة، باستثناء الولايات المتحدة، خلال قمة مصغرة تُعقد في نيويورك، الأربعاء، عن دعمها المستمر لمكافحة تغير المناخ، في مواجهة انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم استمرار العديد من هذه الدول في زيادة إنتاج النفط أو انشغالها بأزمات أخرى.

وقال الرئيس الأميركي، أمس، في الأمم المتحدة، في إطار حديثه عن تغيّر المناخ: «إنها أكبر عملية احتيال شهدها العالم على الإطلاق». وأضاف أن توقعات المناخ تصدر عن «أشخاص أغبياء جعلوا دولهم تصرف ثروات هائلة».

ويُتوقَّع أن يكون رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أوّل زعيم يتحدث في القمة، يوم الأربعاء، مقدّماً رؤية مغايرة، إذ إن بلاده، التي تنتج عبر مصانعها ومحطاتها الكهربائية ومركباتها وأنشطتها الأخرى نحو 30 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، مرشَّحة للإعلان عن هدف حاسم يتمثّل في التزامها بخفض الانبعاثات بحلول عام 2035.

ولم تُعلن الصين حتى الآن التزاماً بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل واضح ونهائي. وحتى الآن، كانت الصين تُركز على الوصول إلى ذروة انبعاثاتها (أي أعلى مستوى تصل إليه الانبعاثات قبل أن تبدأ الانخفاض) قبل عام 2030، ويبدو أنها على طريق تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد بـ5 سنوات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى النمو الكبير في استخدام الطاقة الشمسية، وتوسع سوق السيارات الكهربائية.

على النقيض من ذلك، بلغت العديد من الدول الغنية ذروتها في الانبعاثات منذ عقود، لكنها حتى الآن لم تضع خططاً واضحة أو قابلة للتنفيذ للحد من انبعاثاتها بالكامل والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية خلال الـ25 عاماً المقبلة.

وقال خبير من مركز أبحاث «آسيا سوسايتي»، لي شو، والضليع بأوضاع بكين: «كل الأنظار على الصين». ويتوقع لي شو أن تُحدد الصين هدفاً متحفظاً لتقليل الانبعاثات، يقدر بنحو 10 في المائة أو أقل خلال العقد المقبل، مستلهماً من الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة وأوروبا في فترات سابقة. وهذه الخطة قد تبدو مخيبة للآمال مقارنة بالجهد العالمي المطلوب، لكنها على الأقل تُظهر تمسك بكين بالتعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ.

وعلى الرغم من ذلك، يفضل لي شو التركيز على حقيقة أكثر أهمية، وهي أن «الصين أصبحت الآن القوة العظمى في مجال التكنولوجيا الخضراء».

مؤتمر المناخ «كوب 30»

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هذه القمة فقط الدول المستعدة لتقديم تعهد جديد لعام 2035، وهذا مطلب أساسي في اتفاق باريس لعام 2015، إذ تلتزم الدول الأعضاء، وهي تقريباً جميع دول العالم باستثناء عدد قليل، مثل إيران وليبيا، وقريباً الولايات المتحدة، بوضع أهدافها بحريّة، لكنها ملزمة برفع هذه الأهداف كل 5 سنوات.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه الالتزامات تبدو غير كافية، ومعظم الدول متأخرة في تحقيقها، وأبرزها دول الاتحاد الأوروبي، إذ عرقلت فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص، التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.

وهذا ما يجعل الجميع ينتظر بفارغ الصبر إعلان الصين لخريطة طريقها، والتي ستُسهم في إعادة حساب المسار العالمي قبل مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) بالبرازيل (كوب 30)، الذي يتوقع أن يكون صعباً.

«المنحنى يتحسن»

وقالت المدير العام لمؤتمر المناخ «كوب 30»، آنا توني، في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «قمة المناخ ليست أحداثاً منعزلة، بل تعكس التوترات الجيوسياسية»، وتُحاول الأمم المتحدة الحفاظ على التوازن بين التشاؤم والثقة بالدبلوماسية.

من جهة، اعترف غوتيريش في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الأمل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالقرن التاسع عشر «على وشك الانهيار»، إذ يُقدّر حالياً أن الاحترار العالمي وصل إلى نحو 1.4 درجة مئوية.

من جهة أخرى، يُشدد رئيس مكتب الأمم المتحدة للمناخ، سيمون ستيل، على أن اتفاق باريس لا يزال فعالاً. وقال في نيويورك الاثنين «من دون التعاون المناخي في الأمم المتحدة، كنا سنتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة بنحو 5 درجات مئوية، وهو مستقبل مستحيل. اليوم، نحن نتجه نحو 3 درجات، وهو رقم لا يزال مرتفعاً جداً، لكن المنحنى يتحسن».

يأتي جزء من هذا التحسن من الصين؛ حيث لا تزال نصف الكهرباء في البلاد تُنتج من حرق الفحم، لكن هذا المعدل كان يُشكل 75 في المائة من إنتاج الكهرباء قبل 10 سنوات.