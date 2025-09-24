تشويش على طائرة وزيرة الدفاع الإسبانية قرب روسيا

A + A -

قالت وزارة الدفاع الإسبانية إن طائرة عسكرية إسبانية على متنها وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس تعرضت لخلل في نظام تحديد المواقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أثناء تحليقها بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي في طريقها إلى ليتوانيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبالإضافة إلى روبليس، كانت الطائرة تقل أقارب طيارين إسبان يشاركون في مهمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي، وفقاً لـ«رويترز».

وأطلقت المهمة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم أن المجموعة الإسبانية المعروفة باسم مهمة فيلكاس، وهي كلمة ليتوانية تعني الذئب، اعترضت الأسبوع الماضي ثماني طائرات روسية فوق بحر البلطيق.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «كانت هناك محاولة لتعطيل إشارة نظام تحديد المواقع، لكن نظراً لأن طائرتنا لديها نظام مشفر، لم تتأثر».

ووفقاً لجدول أعمال الحكومة الإسبانية، تعقد روبليس اجتماعاً ثنائياً مع نظيرتها الليتوانية دوفيلي شكاليني خلال زيارة إلى قاعدة شولاي الجوية اليوم. وقال قائد عسكري على متن الطائرة الإسبانية للصحافيين المرافقين لروبليس إن مثل هذه الوقائع شائعة عند التحليق بالقرب من كالينينغراد بالنسبة للطائرات المدنية والعسكرية، مضيفاً أن الطائرة الإسبانية يمكنها أيضاً استخدام نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية العسكرية.