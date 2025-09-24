living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتقال رجل في بريطانيا بتهمة شن هجوم إلكتروني استهدف مطارات أوروبية

24
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، اعتقال رجل في أواخر الأربعينات من عمره بجنوب إنجلترا؛ للاشتباه في تورطه بهجوم إلكتروني تسبَّب في تعطيل أنظمة بعض المطارات الأوروبية، ومنها مطار هيثرو في لندن، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن المشتبه به اعتُقل، يوم الثلاثاء، في مقاطعة ويست ساكس بتهمة إساءة استخدام الحاسوب. وقد أُطلق سراحه بكفالة مشروطة.

وقال بول فوستر، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالوكالة: «على الرغم من أن هذا الاعتقال خطوة إيجابية، لكن التحقيق في هذه الحادثة لا يزال في مراحله الأولى». وأضاف: «تُعد الجرائم الإلكترونية تهديداً عالمياً مستمراً، وتُواصل إحداث اضطرابات كبيرة في بريطانيا».

بدأت المشاكل في أنظمة المطارات ببرلين وبروكسل ولندن، في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما عرقل إجراءات تسجيل الوصول، وأجبر موظفي شركات الطيران على اللجوء إلى حلول بديلة، مثل كتابة بطاقات الصعود إلى الطائرة يدوياً أو استخدام أجهزة كمبيوتر محمولة احتياطية. ولم يتأثر عدد من المطارات الأوروبية الأخرى.

 

واستهدف الهجوم الإلكتروني برنامج شركة «كولينز إيروسبيس»، الذي يدير أنظمة تسجيل الوصول وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة وتسمية الأمتعة. وأشارت الشركة الأميركية، يوم السبت، إلى حدوث «خلل تقني» في برنامجها ببعض المطارات الأوروبية.

 

ولم تتضح بعدُ هوية مَن يقف وراء الهجوم الإلكتروني، لكن الخبراء قالوا إنه قد يكون من عمل مجموعة من المخترقين أو منظمة إجرامية أو جهة حكومية.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout