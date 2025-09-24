اعتقال رجل في بريطانيا بتهمة شن هجوم إلكتروني استهدف مطارات أوروبية

A + A -

أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، اعتقال رجل في أواخر الأربعينات من عمره بجنوب إنجلترا؛ للاشتباه في تورطه بهجوم إلكتروني تسبَّب في تعطيل أنظمة بعض المطارات الأوروبية، ومنها مطار هيثرو في لندن، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن المشتبه به اعتُقل، يوم الثلاثاء، في مقاطعة ويست ساكس بتهمة إساءة استخدام الحاسوب. وقد أُطلق سراحه بكفالة مشروطة.

وقال بول فوستر، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالوكالة: «على الرغم من أن هذا الاعتقال خطوة إيجابية، لكن التحقيق في هذه الحادثة لا يزال في مراحله الأولى». وأضاف: «تُعد الجرائم الإلكترونية تهديداً عالمياً مستمراً، وتُواصل إحداث اضطرابات كبيرة في بريطانيا».

بدأت المشاكل في أنظمة المطارات ببرلين وبروكسل ولندن، في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما عرقل إجراءات تسجيل الوصول، وأجبر موظفي شركات الطيران على اللجوء إلى حلول بديلة، مثل كتابة بطاقات الصعود إلى الطائرة يدوياً أو استخدام أجهزة كمبيوتر محمولة احتياطية. ولم يتأثر عدد من المطارات الأوروبية الأخرى.

واستهدف الهجوم الإلكتروني برنامج شركة «كولينز إيروسبيس»، الذي يدير أنظمة تسجيل الوصول وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة وتسمية الأمتعة. وأشارت الشركة الأميركية، يوم السبت، إلى حدوث «خلل تقني» في برنامجها ببعض المطارات الأوروبية.

ولم تتضح بعدُ هوية مَن يقف وراء الهجوم الإلكتروني، لكن الخبراء قالوا إنه قد يكون من عمل مجموعة من المخترقين أو منظمة إجرامية أو جهة حكومية.