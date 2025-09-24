living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد إدانته.. هذا ما فعله منفذ محاولة اغتيال ترامب

24
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حاول الشخص المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا أن يطعن نفسه في الرقبة بعد النطق بحكم الإدانة.

وخلصت هيئة المحلفين المؤلفة من خمسة رجال وسبع نساء إلى أن ريان روث مدان في جميع الاتهامات المنسوبة إليه بعد ساعتين من المداولة.

وبينما كان أعضاء هيئة المحلفين في طريقهم للخروج من قاعة المحكمة، حاول روث طعن نفسه في رقبته بعدما أمسك قلما.

واندفع أفراد خدمة المارشالات وأوقفوه وسحبوه إلى خارج المحكمة.

وبينما كان أفراد خدمة المارشالات يسحبون روث إلى خارج المحكمة، بدأت ابنته سارة روث في الصراخ: "أحبك يا أبي، لا تفعل أي شيء. سأخرجك. إنه لم يؤذ أي أحد".

واستمرت في الصراخ بينما كان يتم اقتياد والدها إلى خارج المحكمة، قائلة إن الدعوى القضائية المقامة ضده ملفقة.

وتم جلب روث أمام القاضي مجددا داخل المحكمة، ولم يعد يرتدي سترة وربطة عنق، وتم تكبيله، ولم تكن هناك آثار دماء على قميصه.

وأعلن القاضي أنه سيتم النطق بالحكم النهائي على روث في الثامن من ديسمبر في الساعة 09:30 صباحا، ويواجه حكما بالسجن مدى الحياة.

وهنّأ الرئيس دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمدعين العامين في وزارة العدل.

وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال إن روث كان "رجلا شريرا بنيّة شريرة، وقد ألقوا القبض عليه".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout