وكالة الأدوية الأوروبية تردّ على ترامب.. ما القصة؟

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل جديد يستدعي إجراء تغييرات على التوصيات الحالية بشأن استخدام عقار "باراسيتامول"، المعروف باسم "تايلينول" في الولايات المتحدة، أثناء فترة الحمل.

وربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين بين التوحد واستخدام لقاحات الأطفال وتناول النساء لمسكنات "تايلينول" الشائعة أثناء الحمل.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان لـ"رويترز": "لم تجد الأدلة المتاحة أي صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد"، مضيفة أنه يمكن استخدام "الباراسيتامول" أثناء الحمل عند الحاجة ولكن بأقل جرعة ووتيرة.

ويأتي هذا الموقف بعد يوم واحد من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أكد خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنه "ينصح الحوامل بتجنّب تناول مسكن تايلينول والاعتماد على التحمل"، مضيفاً أن بعض المجتمعات مثل "الأميش"، "لا تعاني إطلاقاً من مرض التوحّد"، وهو ما اعتبره مراقبون تكراراً لنظريات غير مثبتة علمياً.

هذه التصريحات أعادت للأذهان أداء ترامب خلال جائحة كورونا، عندما أثار الجدل باقتراحه حقن المطهّرات لمكافحة الفيروس. واليوم، يعيد الرئيس الأميركي إشعال النقاش الصحي حول اللقاحات والأدوية الأساسية رغم تأكيد المجتمع الطبي على سلامتها.

ويشدد الأطباء والهيئات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة منذ سنوات على أن الباراسيتامول يظل الخيار الأكثر أماناً لعلاج الحمى والآلام الخفيفة إلى المتوسطة أثناء الحمل، مقارنة بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو المسكنات الأفيونية التي تحمل مخاطر أكبر.

وأكد خبراء أن نشر مثل هذه الادعاءات من شخصيات عامة قد يؤدي إلى إرباك النساء الحوامل وحرمانهن من علاج ضروري، في وقت يظل فيه الحمى غير المعالجة خطراً حقيقياً على صحة الأم والجنين.