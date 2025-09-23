living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وصفة طبيّة من ترامب.. للنساء الحوامل!

23
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النساء الحوامل من تناول دواء الباراسيتامول، معتبرا أنه قد يكون مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالتوحد.

 وقال ترامب خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض حول التوحد: "لا تتناولنه!" في إشارة إلى الباراسيتامول، وهو دواء واسع الاستخدام لتسكين الألم وخفض الحرارة.

وربط الرئيس الأمريكي بين تناوله أثناء الحمل وبين زيادة محتملة في خطر إصابة الأطفال بالتوحد، مدعيا أن تناول الباراسيتامول، المكون الرئيسي في "تايلينول"، والمعروف أيضا في الولايات المتحدة باسم أسيتامينوفين، "غير مفيد"، وأنه ينبغي على النساء الحوامل تناوله فقط في حالات الحمى الشديدة.

بدروه، قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحالي (FDA) هو الدكتور مارتي ماكاري: "لمدة طويلة، شاهدنا انتشار وباء التوحد دون التوصل إلى إجابات جيدة.. وجدنا ارتباط بين مادة تايلينول و اضطرابات مثل فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد".

وأعلن "أننا وجدنا علاج للتوحد اسمه "ليوكوفورين" والذي أظهر تحسنا لدى 2/3 من الأطفال الذين تناولوه"، مبينا أن "هذا يحدث بسبب نقص حمض الفوليك في دماغ الطفل مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتوحد".

وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على استخدام حمض الفولينيك لمعالجة بعض أشكال التوحد. ووصفت هذه الخطوة بأنها واعدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث، وفق ما أشار إليه خبراء في المجال.

وأوضحت وزارة الصحة الأمريكية أن حمض الفولينيك "علاج واعد" لكنه "لا يشفي من التوحد"، وإنما قد يساعد في تحسين القدرة على الكلام لدى بعض المصابين بالمرض.

ومن جهة أخرى، اعتبر ترامب أنه لا يوجد سبب لتطعيم الرضع ضد التهاب الكبد باء فور ولادتهم، قائلاً إن هذا المرض "ينتقل عبر العلاقات الجنسية، ولا مبرر لإعطاء اللقاح لطفل حديث الولادة. يجب الانتظار حتى يكبر الطفل ويبلغ الثانية عشرة من عمره لتطعيمه".

وفي المقابل، تؤكد التوصيات الطبية المعمول بها في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى على أهمية تلقيح الرضع ضد التهاب الكبد باء في وقت مبكر، وذلك بسبب احتمال انتقال العدوى من الأم إلى الطفل خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout