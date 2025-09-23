living cost indicators
ترمب يوصي الحوامل بعدم تناول «باراسيتامول» بزعم ارتباطه بالتوحد

23
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، النساء الحوامل بعدم تناول دواء «باراسيتامول» الواسع الاستخدام، بزعم «أنه قد يكون على صلة بارتفاع خطر الإصابة بالتوحّد»، كما اعتبر أنه لا داعي لتلقيح الرضّع ضدّ التهاب الكبد من نوع باء.

 

وقال ترمب خلال حدث في البيت الأبيض محوره التوّحد: «لا تتناولنه!»، في إشارة إلى الدواء المسكّن للآلام والخافض لحرارة الجسم.

 

علاج واعد

وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية (إف دي إيه) عن موافقتها على تناول حمض الفولينيك لمعالجة بعض أشكال التوحّد، في خطوة واعدة جدّا لكنها تتطلّب مزيداً من الأبحاث بحسب خبراء.وقالت وزارة الصحة الأميركية إن حمض الفولينيك علاج «واعد لكن لا بدّ من الإشارة» إلى أنه «ليس علاجاً يشفي من التوحّد لكنه قد يسمح ببساطة بتحسين القدرة على الكلام» في بعض أشكال المرض.

 

كما اعتبر الرئيس الأميركي أنّ لا سبب يدعو إلى تلقيح الرضع ضدّ التهاب الكبد من نوع باء.

 

وقال إنّ هذا المرض «ينتقل عن طريق الجنس. ولا سبب يدعو إلى تلقيح طفل أبصر النور لتوّه ضدّ التهاب الكبد من نوع باء. ولا بدّ إذن من انتظار أن يكتمل نموّ الطفل ويبلغ الثانية عشرة لتحصينه»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وفي الولايات المتحدة وبلدان أخرى، يوصى بتلقيح الرضّع ضدّ التهاب الكبد من فئة باء خصوصاً بسبب خطر انتقال العدوى من الأم إلى طفلها خلال الحمل أو الولادة.

الشرق الأوسط
