إعادة فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد رصد مسيرات في محيطهما

23
2025
أعيد فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو، اليوم (الثلاثاء)، بعد إغلاقهما عقب رصد طائرات مسيّرة في مجالهما الجوي، ما تسبب في تحويل رحلات جوية واضطرابات أخرى في السفر.

وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قالت الشرطة إن مسيّرات كبيرة شوهدت فوق المطار لساعات، مساء أمس، ثم رحلت في نهاية المطاف من تلقاء نفسها. وقال نائب مفتش الشرطة ياكوب هانسن للصحافيين: «اختفت المسيّرات وأعيد فتح المطار»، مضيفاً: «لم نسقط الطائرات المسيرة». وتابع أن الشرطة تعمل أيضاً مع نظيرتها في أوسلو، بعدما تسبب رصد مسيّرات في العاصمة النرويجية بإغلاق المطار لساعات.

وأوضحت الناطقة باسم مطار أوسلو مونيكا فاستينغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «رصدنا طائرتين مسيرتين في مرتين مختلفتين». وقالت: «أعدنا فتح المطار نحو الساعة 03:15 صباحاً (01:15 بتوقيت غرينيتش)».

وتم تحويل الرحلات الجوية إلى وجهات قريبة أثناء الإغلاق، وقال مسؤولون في المطارين إنهم يتوقعون استمرار بعض التأخيرات والاضطرابات اليوم. يأتي ذلك بعد اتهام حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا روسيا بانتهاك مجالاتها الجوية هذا الشهر، وهي ما نفته أو تجاهلته موسكو. وعندما سئل عما إذا كانت المسيرات فوق مطار كوبنهاغن أتت من روسيا، قال هانسن: «في هذه المرحلة لا نعلم».

الشرق الأوسط
