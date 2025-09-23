مدير الوكالة الذرية يعلن ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

A + A -

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الاثنين عزمه على الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً رغبته في أن تعاود المنظمة التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتنتهي الولاية الثانية للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ولم تُعلن حتى الآن قائمة رسمية بالمرشحين لخلافته، إلا أن غروسي بادر إلى إعلان نيته الترشح.

وقال غروسي في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «الأمم المتحدة تمرّ بوضع معقد حالياً، إذ هناك إدراك مشترك بأنها لم تعد تؤدي دورها في حفظ السلام العالمي».

وأضاف: «أؤمن بإمكان وجود أمم متحدة فاعلة. علينا أن نُعيد التركيز على مهمتها الأساسية».

وتابع غروسي: «عندما تحاول القيام بكل شيء، ينتهي بك الأمر إلى عدم القيام بأي شيء»؛ في إشارة إلى تعدد أولويات المنظمة. ورغم ذلك، لم يُنكر أهمية قضايا التنمية وحقوق الإنسان والبيئة.

وقال أيضاً: «إذا كنتم قلقين من تزايد النزاعات والعنف، فمن النفاق إلى حد ما التركيز على أمور أخرى، رغم أهميتها، لأننا يجب ألا ننسى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن هذه المنظمة أُنشئت لتجنيب البشرية ويلات الحروب».

ويعتقد المسؤول الأرجنتيني أنه يستطيع الاستفادة من خبرته على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ اعتاد محاورة الجميع، ويحرص على أن يكون «وسيطاً مقبولاً من الأطراف كافة».

وختم: «نعم، سأترشح لهذا المنصب، الأمر بهذه البساطة».

وعند سؤاله عن الجهات التي قد تدعمه، أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن ذلك، قائلاً: «هناك تكهنات كثيرة، ولا أرغب في الدخول في هذه النقاشات. في نهاية المطاف، آمل أن أحظى بأكبر قدر من الدعم».

تنتخب الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، ما يعني أن الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة) تملك حق النقض (الفيتو) ويمكنها تعطيل أي ترشيح.