حادثة مروّعة: أم تقتل طفليها وتخفيهما لسنوات!

أدانت هيئة محلفين في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، امرأة بقتل طفليها وترك جثتيهما داخل حقيبتين لسنوات قبل أن يتم اكتشافهما.

ويعني الحكم أن المحكمة العليا في أوكلاند رفضت دفع محامي المتهمة المدانة هاكيونج لي المتعلق بالجنون، وكانت لي قد فرت إلى كوريا الجنوبية بعد الجريمة قبل أن تُسلم لمواجهة المحاكمة.

ووُجهت إليها تهمة قتل طفليها، مينو جو /6 سنوات/ ويونا جو /8 سنوات/، في يونيو/حزيران 2018. وعُثر على جثتيهما داخل أمتعة في وحدة تخزين مهجورة في أوكلاند في أغسطس/آب 2022.

وتم تسليم لي من كوريا الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وقد أنكرت التهم، حيث جادل محاموها بأنها كانت في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة.

وكانت الجريمة قد وقعت بعد سبعة أشهر فقط من وفاة زوجها بمرض السرطان.