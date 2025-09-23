"مسيرات مجهولة" تعيق الرحلات الجوية

living cost indicators
توقفت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن بالدنمارك، مساء الاثنين، عقب رصد طائرات مسيرة مجهولة، وتم تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى، فيما وقع حادث مشابه في مطار أوسلو.

وذكرت الشرطة الدنماركية، في بيان لها عبر منصة إكس، أنه تم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن عقب رصد "طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيّرة كبيرة".

وذكر مطار كوبنهاغن، وهو الأكبر في إسكندنافيا، مساء الاثنين، أن "طائرات مسيرة مجهولة الهوية" تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.

وأظهرت وسائل إعلام محلية انتشارا أمنيا كبيرا في محيط المطار، ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها.

وفي الوقت نفسه، وقع حادث منفصل يتعلق بمسيرة في مطار أوسلو في الليلة ذاتها، ما أجبر كل حركة الطيران على استخدام مدرج واحد فقط، وفقا لهيئة البث النرويجية (إن آر كي). وعادت الحركة إلى طبيعتها، فيما لا يزال من غير المعروف من يقف وراء الحادث، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

تأتي هذه التطورات وسط مخاوف أمنية متزايدة في شمال أوروبا بعد تصاعد الأنشطة الروسية، وتكرار اختراق طائرات مسيرة ومقاتلات لأجواء دول الناتو في الأسابيع الأخيرة، بحسب الوكالة.

 

Skynews
